Зрелищный нокаут

Два сокрушительных удара «выключили свет».

В Ливерпуле (Англия) состоялся вечер бокса. В главном бою непобедимый британский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Конор Бенн дрался против Криса Алгиери из США. На кону стоял титул чемпиона по версии WBA Continental.

За 15 секунд до завершения четвертого раунда Алгиери, находясь у канатов, пропустил мощнейшую двойку, от которой лишился сознания.

У Бенна теперь 20 побед в 20-ти боях, в том числе 13 — нокаутом.

Ниже на видео фрагментов этого боя нокаут на 7:35.