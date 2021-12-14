Нокаутированный боксёр трижды пытался подняться на ноги

Координация движений оказалась полностью нарушена.

В Пхукете (Таиланд) состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу по версии WBA Super в минимальном весе (до 47,6 кг) между боксёром из Таиланда Таммануном Ньюмтронгом и Роберто Парадеро из Филиппин.

В 5-м раунде Парадеро, нарвавшись на короткий правый хук, оказался в нокауте. При этом на «автопилоте» он трижды пытался вернуться в горизонтальное положение, однако падал и падал.

El KO de KnockOutCP Freshmart a Robert Paradero



¡Candidato a KO Del Año! pic.twitter.com/SiQ7N9XdZ3 — JuliusJulianis (@julianisjulius) December 14, 2021

Ньюмтронг уже в третий раз стал обладателем чемпионского пояса по версии WBA Super. При этом боксёр из Таиланда одержал свою 23-ю победу в 23 проведенных боях, в том числе 9-ю — нокаутом.