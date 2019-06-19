Очередной украинский футболист трудоустроился в России

19 июня 2019 г. 13:22
Автор: Виталий Лабскир
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26-летний украинский футболист Иван Ордец, вся карьера которого до сих пор проходила в донецком "Шахтере" (за исключением года аренды в мариупольский "Ильичевец") перебрался в чемпионат России. Ордец стал игроком московского "Динамо".

В первом интервью официальному сайту этого российского клуба Ордец сказал:

Я долго не раздумывал. После знакомства с базой «Динамо» и новым стадионом ещё больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором.

Из "Шахтера" Ордец ушел на правах свободного агента.

"Динамо" заключило с Ордецом трехлетний контракт. По сообщениям СМИ ежегодная зарплата украинского футболиста в московском клубе составит 1 миллион евро.

Спонсором московского "Динамо" является российский банк, находящийся под международными санкциями из-за оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

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