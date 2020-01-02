Определился первый полуфиналист молодежного чемпионата мира по хоккею

В Чехии на молодежном чемпионате мира (U-20) по хоккею началась стадия плей-офф. В первом четвертьфинале встречались молодежные сборные Швейцарии и России.

В первом периоде заброшенных шайб не было. Второй выиграли россияне - 3:1. Третья 20-минутка, также как и первая оказалась "сухой".

В итоге - 3:1 в пользу молодежной сборной России, ставшей первым полуфиналистом. При этом ключевым фактором стала игра в большинстве. Две из своих трех шайб российские хоккеисты забросили, имея на одного игрока больше.