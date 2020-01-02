Определился первый полуфиналист молодежного чемпионата мира по хоккею

02 января 2020 г. 17:45
Автор: Виталий Лабскир
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В Чехии на молодежном чемпионате мира (U-20) по хоккею началась стадия плей-офф. В первом четвертьфинале встречались молодежные сборные Швейцарии и России.

В первом периоде заброшенных шайб не было. Второй выиграли россияне - 3:1. Третья 20-минутка, также как и первая оказалась "сухой".

В итоге - 3:1 в пользу молодежной сборной России, ставшей первым полуфиналистом. При этом ключевым фактором стала игра в большинстве. Две из своих трех шайб российские хоккеисты забросили, имея на одного игрока больше.

 

Видео: 

Швейцария - Россия 1 - 3. 02.01.2020. МЧМ 2020. Switzerland - Russia 02 Jan. WJC 2020. U20.

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