Определён лучший нокаут 2021 года по боксёрской версии WBC

Бум! И потеря сознания.

Всемирный боксерский совет (WBC) признал лучшим в 2021 году в боях по своей версии нокаут, случившийся в феврале в чемпионском бою в первом легком весе между двумя мексиканцами Оскаром Вальдесом и Мигелем Берчельтом.

Тот поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в 10-м раунде в тот момент, когда устремившийся в атаку Берчельт нарвался на встречный удар и повалился в беспамятстве головой вперед.

После чего его аккуратно перевернули с живота на спину, а затем срочно госпитализировали.