Ошибочка вышла. Хотел ударить соперника, а угодил в лицо арбитру

04 января 2020 г. 15:17
Автор: Виталий Лабскир
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Хоккеисту не удалось точно рассчитать траекторию удара.

В матче регулярного чемпоината НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Калгари Флеймз" случилась потасовка между хоккеистами этих команд Павлом Бучневичем и Трэвисом Хэмоником. До драки дело так и не дошло. Но при этом Бучневич, целясь кулаком в лицо Хэмонику, угодил не по адресу, а, аккурат, в лицо лайнсмена, размирявшего драчунов.

Действия Бучненвича были признаны непреднамеренными, и он не был даже удален. 

Удар, нанесенный бучнеичем, хорошо виден ниже на видео, там, где дается, замедленный повтор потасовки - на 1:20.

Сам же матч завершился победой "Калгари" - 4:3.

Видео: 

Павел Бучневич ударил судью

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