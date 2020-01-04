Ошибочка вышла. Хотел ударить соперника, а угодил в лицо арбитру

Хоккеисту не удалось точно рассчитать траекторию удара.

В матче регулярного чемпоината НХЛ между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Калгари Флеймз" случилась потасовка между хоккеистами этих команд Павлом Бучневичем и Трэвисом Хэмоником. До драки дело так и не дошло. Но при этом Бучневич, целясь кулаком в лицо Хэмонику, угодил не по адресу, а, аккурат, в лицо лайнсмена, размирявшего драчунов.

Действия Бучненвича были признаны непреднамеренными, и он не был даже удален.

Удар, нанесенный бучнеичем, хорошо виден ниже на видео, там, где дается, замедленный повтор потасовки - на 1:20.

Сам же матч завершился победой "Калгари" - 4:3.