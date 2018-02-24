Первая в истории золотая олимпийская медаль в масс-старте в конькобежном спорте отправляется в Японию

24 февраля 2018 г. 14:56
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Произошел олимпийский дебют конькобежного масс-старта. В Пхенхчане-2018 женщины-конькобежки определили сильнейшую по итогам 16-ти кругов с тремя промежуточными финишами.

16 спортсменок, пробившихся в финальный забег, взяли одновременно старт.

Финишную же черту первой пересекла Нана Такаги из Японии, опередив кореянку Бо-Рым Ким, голландку Ирен Схаутен, которые стали, соответственно, серебряной и бронзовой призерок, а  также всех остальных соперниц по финалу.

Украинские конькобежки в Олимпиаде-2018 не принимали участия.

 

 

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