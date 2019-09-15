 

Ранее непобедимый украинский супертяж избит и нокаутирован

15 сентября 2019 г. 13:33
Автор: Витлий Лабскир
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Крайне неприятный сюрприз преподнес бой в Бремптоне (Канада) между украинским боксером супертяжелого веса Александрм Тесленко и американем Шонделлом Тереллом.

Тесленко выходил в ринг чемпионом Северной Америки по версии NABA и имел 16 побед (в том числе 12 нокаутом) в 16-ти проведенных боях.

И, вот, последовало первое поражение. Причем крайне тяжелое. Терелл, который отнюдь не считался фаворитом, избивал Тесленко весь 5-й раунд, и за 25 секунд до его окончния американец отправил украинца в нокаут.

Ниже - видео всего вечера бокса в Бремптоне. Бой Тесленко против Терелла начинается с 3:07:00. Нокаут - на 3:28:50.

Видео: 

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