Ранее непобедимый украинский супертяж избит и нокаутирован

Крайне неприятный сюрприз преподнес бой в Бремптоне (Канада) между украинским боксером супертяжелого веса Александрм Тесленко и американем Шонделлом Тереллом.

Тесленко выходил в ринг чемпионом Северной Америки по версии NABA и имел 16 побед (в том числе 12 нокаутом) в 16-ти проведенных боях.

И, вот, последовало первое поражение. Причем крайне тяжелое. Терелл, который отнюдь не считался фаворитом, избивал Тесленко весь 5-й раунд, и за 25 секунд до его окончния американец отправил украинца в нокаут.

Ниже - видео всего вечера бокса в Бремптоне. Бой Тесленко против Терелла начинается с 3:07:00. Нокаут - на 3:28:50.