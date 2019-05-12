"Шахтер" победил в Харькове "Александрию" и максимально приблизился к досрочному чемпионству

Донецкий "Шахтер" находится в одной победе от от 12-го титула чемпиона Украины по футболу.

В поединке 28-го тура Премьер-Лиги "Шахтер" принимал в Харькове "Александрию" и победил 2:1. Все голоы забивались после подач с угловых. За "Шахтер" отличились Давид Хочалава и Жуниор Мораес. Между ними был гол игрока "Александрии" Евгения Банады.

Единственный конкурент "Шахтера" в борьбе за "золото" команда "Динамо" (Киев) сыграла дома вничью с луганской "Зарей" - 1:1.

За четыре тура до финиша чемпионата "Шахтер" опережает "Динамо" уже на 11 очков и, таким образом, в ближайшем туре может оформить свое чемпионство.