Ситуация обострилась. «Милан» проиграл «Ювентусу»

В итальянском клубном футболе всё запуталось.

В центральном матче 16-го тура серии "А" лидер - "Милан" потерпел поражение от действующего чемпиона страны туринского "Ювентуса" - 1:3. При этом "Милан" потерпел первое поражение в сезоне, а всего его беспроигрышная серия продолжалась 27 матчей.

Осечкой "Милана" не сумел воспользоваться его ближайший преследователь - миланский "Интер", также потерпевший поражение от генуэзской "Сампдории - 1:2.

В результате "Милан" с 37-ю очками остался на 1-м месте, "Интер" с 36-ю - на втором. У "Ромы" 33 очка и 3-я позиция. "Ювентус" пока 4-й с 30-ю очками и игрой в запасе.