Скоропостижная смерть 30-летнего футболиста

Игрок сборной Кот-д'Ивуара и китайского клуба «Бейцзин Энтерпрайзес» Шейк Тиоте умер в возрасте 30-лет.
Тиоте потерял сознание на тренировке, после чего был срочно доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть.
На этой неделе у него должна рожать жена их третьего ребенка.
Тиоте переехал в Китай в феврале 2017 года, где провел 13 матчей за «Бейцзин Энтерпрайзес».
До этого он выступал в Европе за «Андерлехт», «Твенте» и Ньюкасл».
На счету Тиоте 55 матчей и 1 гол за сборную Кот-д'Ивуара.
Пожалуй, самый впечатляющий гол в своей жизни он забил в 2011 году, выступая за английский "Ньюкасл". Потрясающим дальним ударом Тиоте принес тогда "Ньюкаслу" ничью 4:4 в матче против "Тоттенхэма".
Вот этот чудо-гол,