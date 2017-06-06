Скоропостижная смерть 30-летнего футболиста

Игрок сборной Кот-д'Ивуара и китайского клуба «Бейцзин Энтерпрайзес» Шейк Тиоте умер в возрасте 30-лет.

Тиоте потерял сознание на тренировке, после чего был срочно доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть.

На этой неделе у него должна рожать жена их третьего ребенка.

Тиоте переехал в Китай в феврале 2017 года, где провел 13 матчей за «Бейцзин Энтерпрайзес».

До этого он выступал в Европе за «Андерлехт», «Твенте» и Ньюкасл».

На счету Тиоте 55 матчей и 1 гол за сборную Кот-д'Ивуара.

Пожалуй, самый впечатляющий гол в своей жизни он забил в 2011 году, выступая за английский "Ньюкасл". Потрясающим дальним ударом Тиоте принес тогда "Ньюкаслу" ничью 4:4 в матче против "Тоттенхэма".

Вот этот чудо-гол,