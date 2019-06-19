Случайный гол на 1-й минуте матча

19 июня 2019 г. 16:07
Автор: Виталий Лабскир
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Гол, забитый на 37-й секунде матча вышел весьма абсурдным.

В контрольном поединке встречались футбольные сборные Марокко и Замбии.

В первой атаке замбийцев вратарь марокканцев отбил мяч в защитника своей команды. Защитник едва не забил автогол. Вратарь вновь выбил мяч, но точно в ногу игрока сборной Замбии Мвапе Мусонды, от которой кожаный снаряд таки оказался в воротах.

Так сборная Замбии повела 1:0, а в итоге победила 3:2.

Ниже, в видеообзоре матча, вышеописанный случайный гол, после которого был открыт счет, на 1:15.

Видео: 

Morocco vs Zambia 2 3 Extended Highlights

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