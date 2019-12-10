Судьи долго не могли разнять хоккеистов

10 декабря 2019 г. 17:10
Автор: Виталий Лабскир
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Драка, быстро перерорсшая в борьбу, случилась прямо в воротах.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа-Бей Лайтинг" в первом периоде на пятачке у ворот "Айлендерс" сошлись игрок этой команды Кэл Клаттербак и Кори Конакер из "Тампа-Бэй".

Хоккеисты не столько дрались, сколько боролись. Вот только, находясь в партере, продолжали плотно держать друг друга, вопреки попыткам арбитров разнять "борцов".

В конце концов и Клаттербак и Конакер получили по 2 минуты штрафа за грубую игру.

 

Видео: 

Cal Clutterbuck And Cory Conacher Wrestle In The Goal Crease, Maroon And Johnston Chirp Each Other

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