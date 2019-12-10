Судьи долго не могли разнять хоккеистов

Драка, быстро перерорсшая в борьбу, случилась прямо в воротах.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа-Бей Лайтинг" в первом периоде на пятачке у ворот "Айлендерс" сошлись игрок этой команды Кэл Клаттербак и Кори Конакер из "Тампа-Бэй".

Хоккеисты не столько дрались, сколько боролись. Вот только, находясь в партере, продолжали плотно держать друг друга, вопреки попыткам арбитров разнять "борцов".

В конце концов и Клаттербак и Конакер получили по 2 минуты штрафа за грубую игру.