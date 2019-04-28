Украинский боксер-супертяж в 1-м раунде отправил соперника в тяжелейший нокаут

28 апреля 2019 г. 13:09
Автор: Виталий Лабскир
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Киевский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко одержал свою 10-ю победу на профессиональном ринге в 10-ти проведенных боях. Притом 9-ю - нокаутом.

Пока в соперники 24-летнему Сиренко достаются откровенные "мешки" для биться. На сей раз в качестве такового был выбран аргентинец Леонардо Даниэль Робутти. Бой между ними за пояс интерконтинентального чемпиона Германии прошел в Немецком Карлсруэ.

В первом же раунде Сиренко жестко нокаутировал соперника. Робутти, помимо того, что пропустил тяжелый удар в голову, еще и подвернул ногу, из-за чего не смог самостоятельно покинуть ринг.

Видео: 

Vlad Sirenko vs Leandro Daniel Robutti brutal knockout

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