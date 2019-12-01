Украинский боксер уступил непобедимому китайскому супертяжу. Подруга Кличко победила с нокдауном

В Монте-Карло состоялся вечер бокса, в одном из поединков которого в ринг вышел украинский боксер-супертяж Андрей Руденко.

Соперником Руденко был серебряный призер Олимпиады-2008 китаец Жилей Жанг. Жанг должен был бокисровать против россиянина Сергея Кузьмина, но из-за травмы, полученной Кузьминым, его в последний момент заменил Руденко. Бой продлился все 10 запланированных раундов, по итогам которых Жангу была отдана победа по очкам единогласным решением судей: 99-91, 98-92 и 97-93. У Руденко это 5-е поражение при 32 победах. При этом Андрей ни разу не проигрывал нокаутом. Жанг остается непобедимым. Он одержал свою 21-ю победу (в том числе 16 нокаутом) в 21 бою на профессиональном ринге.

Также в рамках этого боксерского вечера абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе, 38-летняя норвежка Сесилия Брекхус, являющаяся подругой украинского боксера Владимира Кличко, завершившего свою карьеру, одолела Викторию Бустос из Аргентины, отстояв четыре своих чемпионских пояса. Брекхус по ходу боя послала соперницу в нокдаун, а в итоге победила единогласным решением судей: 99-91, 98-92, 98-92. У 38-летней Брекхус это 36-я победа в 36-ти проведенных боях..

В главном же бою вечера за титул чемпиона мира WBA Regular в полусреднем весе сошлись два россиянина Раджаб Бутаев и Александр Беспутин. Беспутин победил единогласным решением судей - все трое по 116-112. При этом уже после финального гонга Бутаев стал провоцировать соперника, ударив кулаком и головой, а также наговорив оскорблений..

Ниже в видеообзоре боксерского вечера в Монте-Карло фрагменты боя Жанга против Руденко с 02:00 до 03:45. Фрагменты поединка Брекхус - Бустос с 7:00 до 10:45. Фрагменты боя Беспутина против Бутаева и событий, произошеших после финального гонга - с 10:45 по 16:50.