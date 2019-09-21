Украинский футболист забил шведой гол-красавец в чемпионате Беларуси

Украинский футболист белорусского "Динамо" (Брест) Александр Нойок, последней командой которого в Украине был харьковский "Металлист", отличился великолепным голом в матче 21-го тура чемпионата Беларуси против "Городеи".

На 54-й минуте этого поединка Нойок пробил шведой - внешней частью стопы, и мяч залетел в угол ворот "Городеи". Так счет стал 2:0 в пользу "Динамо", а в итоге завершился со счетом 3:1.

"Динамо" (Брест), набрав 54 очка, лидирует в чемпионате Беларуси.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Нойока на 2:40.