Усик - Гассиев. Взвешивание и дуэль взглядов. У боксеров одинаковый вес

В Москве состоялись последние публичные мероприятия перед мегафайтом в тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира и победителя турнира Всемирной боксерской серии между украинцем Александром Усиком и Муратом Гассиевым из России.

На церемонии взвешивания Гассиев и Усик показали одинкаовый вес - по 89,9 кг, вложившись, таким образом, без проблем в лимит весовой категории 90,7 кг.

Затем была финальная дуэль взглядов, которая прошла, фактически без эмоций. После чего боксеры тепло пожали друг другу руки.

Бой состоится в субботу, 21 июля. Победитель соберет коллекцию из четырех чемпионских поясов - WBC, IBF, WBO, WBA.