Восхитительный гол растущего футбольного феномена

Кажется, восходит новая футбольная «звезда».

На прошлой неделе в календарном матче американской лиги соккера между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз» 17-летний Кейден Кларк дебютировал за «Нью-Йорк» и забил гол, принеся своей команде победу – 1:0.

А сейчас – в следующем матче «Нью-Йорка» против «Торонто» все тот же 17-летний Кларк на 59-й минуте вышел на замену, а на 77-й нанес просто фантастический удар, после которого мяч залетел в «девятку» ворот «Торонто».

Этот чудо-гол растущего футбольного феномена позволил «Нью-Йорку» отыграться и свести матч к ничьей – 1:1.