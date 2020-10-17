Восхитительный гол растущего футбольного феномена

17 октября 2020 г. 13:32
Автор: Виталий Лабскир
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Кажется, восходит новая футбольная «звезда».

На прошлой неделе в календарном матче американской лиги соккера между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз» 17-летний Кейден Кларк дебютировал за «Нью-Йорк» и забил гол, принеся своей команде победу – 1:0.

А сейчас – в следующем матче «Нью-Йорка» против «Торонто» все тот же 17-летний Кларк на 59-й минуте вышел на замену, а на 77-й нанес просто фантастический удар, после которого мяч залетел в «девятку» ворот «Торонто».

Этот чудо-гол растущего футбольного феномена позволил  «Нью-Йорку» отыграться и свести матч к ничьей – 1:1.

Видео: 

THE KID WITH A GOLAZO! Caden Clark Did It Again!

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