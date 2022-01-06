Зачем же так?! Нокаут ногой в голову во время спарринга

Боец смешанных единоборств пренебрёг принципами Fair Play

Американец Шон Стриклэнд готовится к турниру UFC Fight Night 200, который состоится через месяц Лас-Вегасе. Стриклэнд в главном бою турнира будет драться против Джека Херманссона из Швеции.

Пока же, в ходе подготовки, Стриклэнд откровенно избил своего спарринг-партнёра, не делая скидки, что это не реальный бой, а тренировочный процесс. При этом завершилось избиение лишь после того, как Стриклэнд нокаутировал спарринг-партнера ударом ногой в голову.