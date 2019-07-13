 

Зидан покинул расположение "Реала". У него умер брат

13 июля 2019 г. 19:19
Автор: Виталий Лабскир
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Официальный сайт испанского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) сообщил о несчастье, постигшем главного тренера команды Зинедина Зидана.

На 55-м году жизни умер Фарид Зидан - родной брат Зинедина. У Фарида был рак.

"Реал" находится сейчас на тренировочном сборе в Канаде. Зинедин Зидан покинул расположение команды и отправился на похороны брата.

Сегодняшнияя тренировка началась с того, что футболисты и персонал "Реала" почтили память брата главного тренера минутой молчания.

На время отсутствия Зинедина Зидана руководство командой осуществляет его помощник Дэвид Беттони.

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