Зидан покинул расположение "Реала". У него умер брат

Официальный сайт испанского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) сообщил о несчастье, постигшем главного тренера команды Зинедина Зидана.

На 55-м году жизни умер Фарид Зидан - родной брат Зинедина. У Фарида был рак.

"Реал" находится сейчас на тренировочном сборе в Канаде. Зинедин Зидан покинул расположение команды и отправился на похороны брата.

Сегодняшнияя тренировка началась с того, что футболисты и персонал "Реала" почтили память брата главного тренера минутой молчания.

На время отсутствия Зинедина Зидана руководство командой осуществляет его помощник Дэвид Беттони.