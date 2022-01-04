C завтрашнего дня в Украине начнется регистрация на пробное ВНО

С 5 января по 22 января 2022 года на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования будет доступна программа регистрации желающих принять участие в пробном ВНО, сообщает «Рубрика» со ссылкой на Украинский центр оценки качества образования.

Желающие принять участие в пробном ВНО должны заполнить регистрационную форму, в личном кабинете распечатать квитанцию, оплатить услугу по проведению пробного ЗНО, а через 5–7 дней – проверить факт зачисления средств.

В 2022 году пробное ВНО состоится 19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе, а также 26 марта — по истории Украины, по математике, по математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

В Украинском центре оценки качества образования отметили, что в день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.