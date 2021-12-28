COVID-19: за сутки в Украине заболели 2248 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 137 детей и 19 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

— госпитализированы – 944 человека;

— летальных случаев – 134;

— выздоровели – 4 789 человек.

Днем ранее было выявлено 1 864 инфицированных и зафиксировано 133 смерти от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (475), Одесской (189), Харьковской (180), Черкасской (153) и Донецкой (149) областях.