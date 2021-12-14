COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 7 тысяч человек, 387 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7 283 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 566 детей и 134 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

— госпитализированы – 1 123 человека;

— летальных случаев – 387;

— выздоровели – 27 130 человек.

Днем ранее было выявлено 4 073 инфицированных и зафиксировано 188 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1066), Полтавской (751), Черкасской (602), Донецкой (541) и Запорожской (405).