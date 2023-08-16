Екснардеп, який посягав на територіальну цілісність України: слідчі скерували до суду обвинувальний акт

Фігурант опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі пост із публічними закликами до військової агресії російської федерації проти України та підтримував владу рф щодо окупації територій нашої держави.

Поліцейські зібрали доказову базу злочинних дій зловмисника, йому загрожує до п’яти років ув’язнення, повідомляє поліція Києва.

Слідчі слідчого управління поліції Києва спільно з СБУ викрили 51-річного уродженця Харкова, колишнього народного депутата України, ексрегіонала та бізнесмена, який публікував на своїй сторінці у соціальній мережі заклики з метою зміни державного кордону України та виправдовував військову агресію російської федерації проти нашої країни.

У ході досудового розслідування встановлено, що влітку цього року фігурант опублікував пост із публічними закликами до підтримки військової агресії російської федерації проти України, звеличуванням рф та її дій з окупації територій України.

Він використовував пропагандистську фейкову інформацію про те, що українське населення на захоплених територіях України позитивно відноситься до окупантів та переконував мешканців так званих «звільнених територій» проявити свою громадянську позицію та отримати російські паспорти.

Слідчі оголосили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наразі вони зібрали доказову базу злочинних дій фігуранта та скерували до суду обвинувальний акт для розгляду справи по суті.

Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

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