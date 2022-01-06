Еще шесть стран признали украинские covid-сертификаты

Еще шесть стран мира признали украинские сертификаты о вакцинации и выздоровления от коронавируса. Речь о сертификатах, полученных на портале или в приложении «Дія», сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

К списку стран, признающих украинские COVID-сертификаты, присоединились: Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис, Таиланд.

На сегодня в состав доверительной сети е-здоровье ЕС входит 60 стран – полным перечнем можно ознакомиться на сайте ЕС.

Как сообщили в Минздраве, ожидается, что в 2022 список стран в сети е-здоровье ЕС увеличится до 80.