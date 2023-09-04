Минулої ночі вояки рф знову обстрілювали Харківщину: зведення ХОВА

Минулої ночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли село Шийківка Ізюмського району.

Пошкоджено будівлю їдальні, без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілів Куп’янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік.

У місті знищено торговельний об’єкт.

В селі Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано 2 приватних домоволодіння.

Крім того, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.

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