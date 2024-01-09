На Харківщині окупанти чотири рази йшли на штурм в районі Синьківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 січня. 685 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом протягом доби ворог завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Веселого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Степок Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох артилерійських засобах противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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