На Харківщині працівниця податкової служби забезпечувала поповнення бюджету окупантів

Прокуратура спільно з ДБР встановили чергову зрадницю з Харківщини. 35-річна жінка, обіймаючи посаду старшого державного ревізора-інспектора Куп’янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС в Харківській області, добровільно перейшла на бік ворога.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Коли Купʼянськ перебував під окупацією, податківиця почала будувати собі «нове життя» під російським прапором.

За даними слідства, у липні 2022 року вона обійняла посаду «главного специалиста отдела регистрации и приемки отчетности» в «Налоговой службе Харьковской области», що функціонувала за законодавством російської федерації.

Зрадниця передала наявні дані платників податків на території Куп’янського району представникам окупаційних військ.

Вона особисто переконувала підприємців у необхідності стати на облік у псевдооргані. Зрадниця «натякала», що без цього вони не зможуть продовжувати вести свою діяльність у Купʼянську.

Для цього держслужбовиця забезпечила ведення баз даних осіб, які проживають на тимчасово окупованій території і вимушені здійснювати обов’язкові платежі представникам окупаційної влади, зокрема так званого «реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Харьковской области».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру державній службовиці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

За держзраду їй загрожує довічне позбавлення волі.

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