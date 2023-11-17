Україна

На Харківщині ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки

Автор Геннадій Семенов
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Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 17 листопада. 631 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 9 ударних БпЛА.

На Харківщині ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки 7

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Сеньківка, Клюси, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Заріччя, Бруски, Волфине, Миропілля, Степок, Попівка Сумської області; Ветеринарне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Куп’янська Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Харківщині ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки 9

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони, одному пункту управління та одному складу боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківщині ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки 11

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