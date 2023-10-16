Поліцейські та волонтери евакуювали з Куп’янського району 11 місцевих жителів, з яких 5 дітей

11 евакуйованих сьогодні з Куп’янщини людей доставили до Харкова та забезпечили безплатним житлом та харчуванням.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Місто Куп’янськ та смт Куп’янськ-Вузловий розташовані за кілька кілометрів від лінії фронту, в населених пунктах через постійні артилерійські, мінометні обстріли, бомбардування російською авіацією значно зруйнована цивільна інфраструктура. Перебувати там дуже небезпечно. Евакуюватися громадянам допомагають волонтери та поліція Харківщини.

16 жовтня поліція разом з волонтерами вивезла з Куп’янського району 6 дорослих та 5 дітей. З міста Куп’янськ поліцейські разом з волонтерами вивезли матір з чотирма малолітніми дітьми, наймолодшому трохи більше як рік.

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