СOVID-19 в Украине: за сутки — более 8 тысяч заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 8 109 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 14 декабря в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки: госпитализированы 2 280 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 356; 26 307 человек – выздоровели.
Напомним, днем ранее, 14 декабря, за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 578 557 заболевших коронавирусом; выздоровели 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1247;
Винницкая область – 353;
Волынская область – 402;
Днепропетровская область – 267;
Донецкая область – 425;
Житомирская область – 133;
Закарпатская область – 315;
Запорожская область – 456;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область – 387;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 154;
Львовская область – 273;
Николаевская область – 328;
Одесская область – 364;
Полтавская область – 568;
Ровенская область – 297;
Сумская область – 191;
Тернопольская область – 171;
Харьковская область – 346;
Херсонская область – 155;
Хмельницкая область – 360;
Черкасская область – 394;
Черновицкая область – 104;
Черниговская область – 121.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Кроме того, 142 921 человек за сутки были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от «ковида» получили 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности в стране проведено 26 861 757 прививок против СOVID-19.