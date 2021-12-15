СOVID-19 в Украине: за сутки — более 8 тысяч заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 8 109 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 14 декабря в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки: госпитализированы 2 280 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 356; 26 307 человек – выздоровели.

Напомним, днем ранее, 14 декабря, за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 578 557 заболевших коронавирусом; выздоровели 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1247;

Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ровенская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Кроме того, 142 921 человек за сутки были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от «ковида» получили 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности в стране проведено 26 861 757 прививок против СOVID-19.