Співпрацювала з окупантами: викрито мешканку Харківщини

Агітувала за росіян та роздавала гуманітарну допомогу: поліція викрила мешканку Харківщини у колабораційній діяльності

Під час окупації села Михайлівка Чугуївського району жінка добровільно стала представником мікродільниці № 16 у населеному пункті, повідомляє поліція Харківської області.

Перебуваючи на посаді з липня по вересень 2022 року, 49-річна зловмисниця за вказівкою представника незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, складала списки осіб, які проживають на ввіреній їй мікродільниці.

За вказівкою голови сільської ради окупаційної влади жінка розповсюджувала гуманітарну допомогу серед населення села, була присутня на нарадах, які проводились представниками незаконних органів влади.

Також поширювала серед громадян газети агітаційного характеру із закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора і повалення конституційного ладу України.

Дізнавачі Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури повідомили порушниці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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