Ситуація на Харківщині за добу: зведення ОВА

Вранці 23 січня окупанти завдали серію ракетних ударів по Харкову: 28 людей зазнали поранень, дві жінки 56 та 40 років загинули.

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під вогнем перебували Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району.

Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Гранів Харківського району; Григорівка, Піщане Куп’янського району.

Сьогодні близько 3:40 ворог обстріляв Балаклію. Пошкоджено навчальний заклад – двоповерхова будівля частково зруйнована, адміністративна будівля та два житлових будинки. Травм зазнали двоє людей: 88-річний чоловік і 78-річна жінка, їхній стан середній.

О 2:00 окупанти завдали удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

Вчора о 9:20 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївський району. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

О 14:30 ворог завдав удару по с. Григорівка Куп’янського району. Тип озброєння – КАБ. Пошкоджено 32 будинки та навчальний заклад.

О 16:00 окупанти обстріляли м. Куп’янськ. Тип озброєння – САУ «Піон». Загинув чоловік, його особа та вік встановлюються. Поранень зазнав 67-річний чоловік.

Близько 13:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Івашки Богодухівського району. Без потерпілих.

ЗСУ відбили чотири атаки ворога біля Синьківки Куп’янського району

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 5,8 га території, знищили 187 ВНП. Розмінування триває.





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