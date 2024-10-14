У лікарні помер чоловік, який розбирав боєприпас у Харківському районі

12 жовтня близько 5:00 двоє чоловіків 77 та 41 років намагались розібрати боєприпас на території приватного домоволодіння, внаслідок чого той здетонував. Один з постраждалих помер в лікарні.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Обидва чоловіки дістали численні уламкові поранення кінцівок та живота, їх доставили до лікарні.

За день 77-річний чоловік помер у лікарні. Другий поранений, 41-річний чоловік, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

«Проблема з замінуванням території громади є значною, оскільки окупанти залишили після себе багато вибухонебезпечних предметів, і продовжують скидати їх. Тому закликаю усіх пересуватися лише перевіреними і розмінованими шляхами», – зазначив Задоренко.

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