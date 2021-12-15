Украина присоединится к всемирной сети COVID-сертификатов

В Минздраве заявили о готовности Украины присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Об этом на брифинге в среду, 15 декабря, заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

После этого для вакцинированных украинцев станут доступны свободные и удобные путешествия в страны мира.

«В скором времени с COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира», — сообщила Карчевич.

Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы, отметили в Минздраве.

Это значит, что вакцинированные украинцы могут приехать в другую страну без ПЦР-теста и самоизоляции. На сегодняшний день такой доступ есть в 52 страны мира.

Между тем в Украине почти ежедневно выявляют поддельные COVID-сертификаты. Так, недавно СБУ разоблачила новые сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов во Львовской и Винницкой областях.

Перед этим в Киеве полицейский и медик организовали схему подделки COVID-сертификатов. Полицейский подыскивал «клиентов» и приводил их к врачу, которая вносила ложные данные о вакцинации в базу Helsi.

Источник: Корреспондент