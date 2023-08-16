Україна

Узяв 200 тисяч гривень за роботи, які фактично виконано не було: привласнення коштів на ремонті будинку

Автор Геннадій Семенов
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На Харківщині вперше передано до суду справу за фактом привласнення коштів на ремонті будинку, пошкодженого через російський обстріл.

За даними слідства, у грудні минулого року між Департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством укладено договір щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у смт Золочів Богодухівського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

 Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти.

Підрядник забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах.

Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності. 

Узяв 200 тисяч гривень за роботи, які фактично виконано не було: привласнення коштів на ремонті будинку 7

«У кишеню» директора ТОВ надійшло майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично по житловому будинку виконано не було.

Завдяки принциповій позиції прокуратури обвинувачений повністю відшкодував завдані державі збитки. 

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

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