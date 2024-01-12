В деокупованих районах Харківщини встановили нові модульні клініки первинної меддопомоги

У селах Мілова, Оскіл та селище Старий Салтів на Харківщині з’явилися нові модульні клініки «первинки». Після окупації росіян місцеві медзаклади були знищені чи сильно пошкоджені, а відтак доступ до медичного обслуговування мешканців був вкрай ускладненим.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Нова модульна клініка у селі Мілова здатна обслуговувати близько 600 пацієнтів. У клініці прийматимуть лікар та дві медсестри. Цілодобово на місці перебуватиме медична сестра.

В амбулаторії у селі Оскіл прийматимуть два лікарі. Загалом заклад здатен обслуговувати майже 2 тис. пацієнтів.

У селищі Старий Салтів у встановленій мобільній клініці вестимуть прийом два лікарі. Зокрема, за графіком прийматимуть лікар загальної практики сімейної медицини – сімейний лікар та лікар – терапевт.

Встановлені модульні клініки також готові до роботи в умовах блекаутів. Медзаклади обладнані генераторами для безперебійного електроживлення та вентиляторами, які підтримують оптимальну температуру. Також вони оснащені необхідними зручностями, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування тощо.

Модульні клініки є одним із проєктів ВООЗ щодо реагування та відновлення в Україні, який пропонує оперативне та довгострокове розв’язання гострої проблеми. Клініки здатні служити заміною пошкоджених об’єктів до 10 років. Загалом вже встановлено 14 модульних закладів у Херсонській, Харківській, Сумській та Миколаївській областях.





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