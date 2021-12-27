В Купянском районе спасатели помогли медикам «скорой» попасть к пожилой пациентке

В Купянском районе Харьковщины спасатели помогли медикам скорой помощи попасть в квартиру пожилой пациентки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 декабря в 13:49 на номер 101 поступило сообщение о том, что в пгт. Купянск-Узловой на ул. Циалковского, 21, в комнате находится 73-летняя женщина, которую парализовало, и она не в состоянии самостоятельно открыть дверь.

По адресу прибыли спасатели.

В присутствии сотрудников полиции они открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали пациентку сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.