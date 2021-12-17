В Украине намерены запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4358, которым намерена запретить курение электронных сигарет в общественных местах. За него проголосовали 317 народных депутатов.



Так, данным законопроектом запрещается курение электронных приборов в общественных и на рабочих местах.



Также запрещается реклама на улицах, в СМИ и в интернете — устройств для электронных сигарет и продажа табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.



Кроме того, законом устанавливается требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения. Также будет запрещена реклама айкосов.



Запрет на употребление бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.