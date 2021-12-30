В Украине с 1 января безработные смогут получить беспроцентный кредит на открытие бизнеса

С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные украинцы смогут получить кредит из государственного бюджета для открытия собственного бизнеса. Средства налогоплательщиков будут предоставляться в рамках новой программы «Рука помощи».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается в сообщении, на реализацию программы в госбюджете на 2022 год предусмотрено около 100 млн грн.

Беспроцентный кредит до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года — 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для учреждения собственного дела оборудования и материалов.

Через три года предпринимательской деятельности кредит нужно вернуть. Возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать кредит будет не нужно.

Для получения кредита нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по началу и ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение, отметили в пресс-службе.

Напомним, по данным Госстата, в III квартале 2021 года количество безработного населения в Украине составило 1,6 млн человек.

Источник: РБК-Украина