В Украине за сутки — более 1800 случаев COVID-19: статистика заболеваемости по областям

В Украине за сутки зафиксировали 1804 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 2 января в Украине: зафиксировано 1 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 97, медработников – 24)», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 168 заболевших; летальных исходов – 114; выздоровели – 2 537 человек.
Днем ранее, 2 января за сутки обнаружили 1 863 новых случая заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 676 342 заболевших коронавирусом; 3 479 725 человек выздоровели; летальных случаев – 96 301.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ровенская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область — 21.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно по ссылке: vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.