В Украине за сутки — более 1800 случаев COVID-19: статистика заболеваемости по областям

В Украине за сутки зафиксировали 1804 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 2 января в Украине: зафиксировано 1 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 97, медработников – 24)», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 168 заболевших; летальных исходов – 114; выздоровели – 2 537 человек.

Днем ранее, 2 января за сутки обнаружили 1 863 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 676 342 заболевших коронавирусом; 3 479 725 человек выздоровели; летальных случаев – 96 301.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев – 532;

Винницкая область – 55;

Волынская область – 30;

Днепропетровская область – 92;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 18;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 30;

Ивано-Франковская область – 60;

Киевская область – 111;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 4;

Львовская область – 112;

Николаевская область – 26;

Одесская область – 64;

Полтавская область – 104;

Ровенская область – 19;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 79;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 39;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 56;

Черновицкая область – 59;

Черниговская область — 21.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно по ссылке: vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.