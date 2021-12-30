В Украине за сутки — почти 6 тысяч случаев заболевания COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 930 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 29 декабря в Украине: зафиксировано 5 930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 373, медработников — 137 «, — сказано в сообщении вМОЗ в Фейсбук.

Также в минувшие сутки госпитализированы 1 747 заболевших коронавирусом; умерли — 278; выздоровели — 10 369 человек.

Днем ранее, 29 декабря в Украине выявили 5 454 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 660 620 заболевших коронавирусом; выздоровели – 3 460 249 человек; летальных случаев – 95 690.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам:

г. Киев – 1263;

Винницкая область – 271;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 185;

Донецкая область – 350;

Житомирская область – 61;

Закарпатская область – 214;

Запорожская область – 206;

Ивано-Франковская область – 225;

Киевская область – 235;

Кировоградская область – 60;

Луганская область – 86;

Львовская область – 256;

Николаевская область – 140;

Одесская область – 339;

Полтавская область – 443;

Ровенская область – 108;

Сумская область – 188;

Тернопольская область – 113;

Харьковская область – 271;

Херсонская область – 76;

Хмельницкая область – 296;

Черкасская область – 297;

Черновицкая область – 121;

Черниговская область — 0.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.

Также за сутки в Украине 117 042 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую — 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу — 1 392 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 14 671 169 человек, из них первую дозу получили 14 671 167 человек, две дозы – 13 625 553 человека, дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека.

В общей сложности в стране проведено 28 303 694 прививки.