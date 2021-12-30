В Украине за сутки — почти 6 тысяч случаев заболевания COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 930 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 29 декабря в Украине: зафиксировано 5 930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 373, медработников — 137 «, — сказано в сообщении вМОЗ в Фейсбук.
Также в минувшие сутки госпитализированы 1 747 заболевших коронавирусом; умерли — 278; выздоровели — 10 369 человек.
Днем ранее, 29 декабря в Украине выявили 5 454 новых случая заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 660 620 заболевших коронавирусом; выздоровели – 3 460 249 человек; летальных случаев – 95 690.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам:
г. Киев – 1263;
Винницкая область – 271;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 185;
Донецкая область – 350;
Житомирская область – 61;
Закарпатская область – 214;
Запорожская область – 206;
Ивано-Франковская область – 225;
Киевская область – 235;
Кировоградская область – 60;
Луганская область – 86;
Львовская область – 256;
Николаевская область – 140;
Одесская область – 339;
Полтавская область – 443;
Ровенская область – 108;
Сумская область – 188;
Тернопольская область – 113;
Харьковская область – 271;
Херсонская область – 76;
Хмельницкая область – 296;
Черкасская область – 297;
Черновицкая область – 121;
Черниговская область — 0.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.
Также за сутки в Украине 117 042 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую — 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу — 1 392 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 14 671 169 человек, из них первую дозу получили 14 671 167 человек, две дозы – 13 625 553 человека, дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека.
В общей сложности в стране проведено 28 303 694 прививки.