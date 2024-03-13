Україна

Внаслідок авіаудару по центру Вовчанська постраждала одна людина (оновлено)

Автор Галина Шподарева
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Вдень 13 березня росіяни завдали авіаудару по середмістю Вовчанська Харківської області. В результаті бомбардування сталися руйнації житлових будинків та магазину.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також пошкоджені поруч розташовані п’яти- та двоповерхові будівлі, торговельні об’єкти. У житловому будинку сталася пожежа на площі 5 кв. м, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Співробітники ДСНС та Нацполіції провели обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель. За попередніми даними, одна особа постраждала.

«Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову», – уточнив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

На місці події працювало дві одиниці техніки та 10 рятувальників.

Внаслідок авіаудару по центру Вовчанська постраждала одна людина (оновлено) 5
Внаслідок авіаудару по центру Вовчанська постраждала одна людина (оновлено) 7
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