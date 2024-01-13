Вночі окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району: зведення ХОВА

Сьогодні, 13 січня, о 2:45 ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено два приватні будинки. Без постраждалих.

О 2:20 окупанти вдарили КАБами по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки. Дані про постраждалих не надходили, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гур’їв Козачок, Уди Богодухівського району; Зибине, Бударки Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Окупанти також завдали авіаційних ударів біля Вовчанська Чугуївського району; Синьківки, Іванівки, Вільхуватки Куп’янського району.

Вчора близько 9:00 ворог обстріляв село Вільхуватка Куп’янського району.

Попередньо, окупанти задіяли 4 КАБи. Пошкоджено 2 підприємства, склади, 3 одиниці сільгосптехніки, 3 приватних будинки. Без постраждалих.

О 19:30 ворог завдав удару КАБами по місту Вовчанськ Чугуївського району.

ЗСУ відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків розмінували 4,3 га території, знищили 203 вибухонебезпечні предмети. Розмінування триває.

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