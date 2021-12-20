Войска РФ возле украинской границы: в СНБО рассказали, возможно ли введение в Украине военного положения

В Украине в случае необходимости могут ввести военное положение, однако сейчас ее нет.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Апострофу«.

Чиновник отметил, что не хочет пугать украинцев по этому поводу и заверил, что соответствующие решения будут приниматься в зависимости от обстоятельств в стране.

«Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну — такого точно не будет. Все четко будут действовать согласно своим инструкциям, согласно своим полномочиям, в соответствии с тем, что на сегодня должно происходить», — заверил он.

Данилов подтвердил увеличение военного присутствия РФ вблизи украинской границы, однако оно «не очень критично».

«Мы ясно понимаем, что находится в радиусе 200 км от нашей границы, именно границы, а не линии соприкосновения с Российской Федерацией. Мы ясно понимаем, что находится на расстоянии до 400 км от нашей границы, мы понимаем, что это за группировка, их количество, знаем, чем они оснащены. У нас это все под контролем, и мы ежедневно получаем информацию от соответствующих институтов на этот счет. Сегодня такой опасности мы не видим», — добавил он.

Секретарь Совбеза в очередной раз заявил, что Украина не планирует освобождать оккупированный Донбасс военным путем из-за больших потерь, к которым может привести подобная операция.

Напомним, 11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск «демонстрацией силы».

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Источник: УНИАН