Бойко: После победы на выборах мы первым делом отменим губительную медицинскую реформу®

Сооснователь политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Юрий Бойко заявил, что сразу же после победы на выборах его политсила отменит губительную медицинскую реформу.

Об этом сообщает официальный сайт этой политической силы.

«Первое, что мы сделаем, победив на выборах, – отменим губительную медицинскую реформу. Расходы на здравоохранение в бюджете составят 5% ВВП, а не 3%, как сегодня. Одна из наших ключевых задач – это сделать медицинскую помощь доступной и эффективной даже в самом маленьком селе. Скорая помощь должна максимально быстро приезжать по каждому вызову, а не как сейчас, если ты пожилой человек, то рассчитывать на приезд «скорой» не приходится. Кроме того, необходимо решить вопрос с доступностью лекарств и введением страховой медицины», – заявил Юрий Бойко.

По словам политика, фактически никакой медицинской реформы не было, было лишь самоуправство и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая разрушила сеть медицинских учреждений в стране.

«Смысл проведения любой реформы заключается в том, чтобы в отрасли, где проводится реформа, стало лучше. Чтобы, например, через полгода после реформы ты мог отчитаться, что на 90% обновлено оборудование в медучреждениях. Что за сложными операциями, особенно когда это касается детей, не нужно ездить в столицу. Тогда это реформа», – отметил сооснователь «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ».

Он также отметил, что врач, зарабатывающий 4-5 тысяч гривен, скорее всего уедет за границу, а страна потеряет специалиста.

«70 тысяч врачей уже уехали за рубеж. Если ситуацию не изменить, то скоро мы забудем не только о современной медицине, а вообще о хоть какой-нибудь медицинской помощи. Сегодняшнее здравоохранение держится на врачах-энтузиастах, самозабвенно преданных своей профессии. Поэтому зарплата врача должна быть минимум 12 тысяч гривен. После победы на выборах мы добьемся проведения реальной медицинской реформы, которая восстановит все, что было уничтожено Супрун», – подытожил Юрий Бойко.