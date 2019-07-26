ЦИК обработала 100% электронных протоколов: результаты выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов, это 14 613 292 голоса. Соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

За "Слугу народа" проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 097 голосов), партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 087 голосов), "Батькивщину" - 8,18% (1 млн 196 тыс. 258 голосов), "Европейскую солидарность" – 8,10% (1 млн 184 тыс. 475 голосов), "Голос" – 5,82% (851 тыс. 669 голосов). Не преодолели проходной барьер в 5% "Радикальная партия Олега Ляшко", которую поддержали 4,01% избирателей (586 тыс. 294 голоса), "Сила и честь" - 3,82% (558 тыс. 674 голоса), "Оппозиционный блок" - 3,03% (443 тыс. 200 голосов) "Украинская стратегия Гройсмана"- 2,41% (352 тыс. 895 голосов), "Партия Шария" - 2,23% (327 тыс. 224 голоса) ВО "Свобода" - 2,15% (315 тыс. 530 голосов), "Гражданская позиция" - 1,04% (153 тыс. 259 голосов).

Менее 1% поддержки украинцев набрали Партия зеленых - 0,66% (96 тыс. 659 голосов), "Объединение" Самопомич"- 0,62% (91 тыс. 740 голосов), Аграрная партия Украины - 0,51% (75 тыс. 540 голосов), "Движение новых сил Михаила Саакашвили" - 0,46% (67 тыс. 742 голоса), "Сила людей" - 0,19% (28 тыс. 002 голоса), "Сила права" - 0,14% (20 тыс. 497 голосов), "Социальная справедливость" - 0,11% (16 тыс. 575 голосов), "Патриот" - 0,11% (16 тыс. 147 голосов), "Независимость" - 0, 05% (7 тыс. 979 голосов), "ВО" Факел "- 0,05% (7 тыс. 749 голосов).

После обработки всех протоколов окружных избирательных комиссий с "мокрыми печатями", в том числе с пометкой "уточненный", ЦИК на своем заседании не позднее чем на 15-й день со дня голосования устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном и одномандатных избирательных округах, о чем составляет соответствующие протоколы. Не позднее чем на пятый день со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует их в газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр".