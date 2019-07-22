Глава ЦИК объявила выборы в парламент Украины состоявшимися

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах.

"Выборы парламентские состоялись", - сказала Слипачук на пресс-конференции в Киеве сегодня, 22 июля..

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Раду. Согласно окончательным данным ЦИК, явка на выборы составила 49,84% избирателей.

Все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа", - она получает 42-44% голосов.