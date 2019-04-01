В Харькове проголосовало на 20% людей больше, чем на прошлых выборах

01 апреля 2019 г. 10:15
Источник: 112.UA
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В Харькове на выборы пришло на 20% больше людей чем в прошлый раз - в 2014-м. Полученные результаты в округе и области отличаются. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил журналист. 

Явка на президентских выборах в этом регионе составила 65%.

В областном центре находится 7 окружных избирательных комиссий и столько же по области. Пока в одной из окружных комиссий Харькова обработали 2/3 протоколов. 

В этом округе лидерами остаются Владимир Зеленский, второе место занял Петр Порошенко.

Что же касается результатов в Харьковской области, то первое место занял Владимир Зеленский - 36%, на втором месте находится Юрий Бойко - 26%, а вот Петр Порошенко занял третье место и набрал лишь 9% голосов. 

За время выборов правоохранители получили 185 сообщений о правонарушениях.

Полицейские открыли 3 уголовных производства по факту незаконного использования бюллетеня.

 

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