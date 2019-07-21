 

В Житомирской области не хватает кабинок - люди голосуют по двое

21 июля 2019 г. 15:10
Источник: УНИАН

В городе Коростышев Житомирской области из-за нехватки кабинок на участке избиратели голосуют по двое, нарушая тайну волеизъявления.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

«В Коростышеве Житомирской области на участке №180448 (ОИО №66) в одну кабинку зашли сразу два избиратели и проголосовали», - говорится в сообщении.

По словам наблюдателей, такая ситуация сложилась из-за того, что на участке не хватает трех кабинок для голосования и трех больших ящиков.

«В помещении образовалась очередь из избирателей. В одну кабинку сразу вдвоем зашли мужчина и женщина и проголосовали. Председатель комиссии сделала им замечание», – рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

 

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