В Житомирской области не хватает кабинок - люди голосуют по двое

В городе Коростышев Житомирской области из-за нехватки кабинок на участке избиратели голосуют по двое, нарушая тайну волеизъявления.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

«В Коростышеве Житомирской области на участке №180448 (ОИО №66) в одну кабинку зашли сразу два избиратели и проголосовали», - говорится в сообщении.

По словам наблюдателей, такая ситуация сложилась из-за того, что на участке не хватает трех кабинок для голосования и трех больших ящиков.

«В помещении образовалась очередь из избирателей. В одну кабинку сразу вдвоем зашли мужчина и женщина и проголосовали. Председатель комиссии сделала им замечание», – рассказал наблюдатель ОПОРЫ.